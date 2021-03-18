台下周起接種阿斯利康疫苗　即日恢復陸商務赴台申請

台灣周四（18日）新增8宗境外輸入新冠肺炎確診病例，是自今年1月30日以來單日新增個案最多。至於台早前接獲首批11.7萬劑英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗（下稱AZ疫苗），衞福部長陳時中表示最快下周一（22日）開始接種。陸委會主委邱太三同日宣布，由即日起恢復大陸商務人士赴台申請。

流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入個案分別為菲律賓3宗、埃及和越南各2宗，阿曼一宗。其中一名從越南入境的確診者均為大陸船員，從埃及入境的患者則是前往當地奔喪的台灣婦女，兩人周二（16日）回台時在機場表示有症狀。至於廈門上周六（13日）通報一宗來自台灣的個案，指揮中心已對其在台同住的3名家人進行檢測，結果均無感染。

陳時中早前表示，將為11.7萬名醫護人員先行接種第一劑AZ疫苗，但周三（17日）改口稱將先確保6萬名有接種意願的一線醫護人員接種2劑。指揮中心發言人莊人祥表示，這兩天專家就歐盟藥品管理局回覆的疫苗安全進行討論，只要通過就能開始接種。他又稱，目前當地約30.5%醫護人員願意接種疫苗，數字並不算差。

邱太三在周四舉行的陸委會記者會上表示，經疫情指揮中心與各機關研商，即日恢復接受陸方商務履約或企業內部調動赴台的申請。陸委會也將與指揮中心及相關機關，一同評估恢復陸方人道探親等往來。他重申，台灣對大陸不具惡意，希望各項政策措施均能以增進兩岸理解、互利互惠為目標。他又呼籲大陸，放棄強加台灣的政治框架及對抗舉措，尤其是停止在台海周邊的軍事威脅；推動相互尊重、務實對話解決問題。