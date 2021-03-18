地盤工煽動包圍新屋嶺　由社服令改判囚13個月

地盤工人前年在社交網站以網名發文，造謠稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，又以拯救示威者為由，呼籲網民包圍新屋嶺。他去年經審訊後被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，被判160小時社會服務令。律政司今日（18日）申請刑期覆核，上訴庭認為原審裁判官黃雅茵原則性犯錯，判刑過輕，遂改判他即時監禁13個月，書面理由將擇日頒布。

本案36歲被告潘榕偉，被控於2019年9月19日至21日期間，煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。律政司今表示，非法集結雖然最終沒有發生，但近期不少公眾秩序案件均是由他人煽惑引起，法庭量刑時應考慮煽惑罪行可能產生的潛在後果，作出具阻嚇性的刑罰；涉案網上群組受眾多達1至2萬人，法庭可以此作為量刑起步點，亦可參考黃之鋒衝擊政府總部一案訂立的原則量刑。

律政司又指，本案背景與煽動罪接近，案件嚴重之處在於被告有預謀犯案，他在網上發表仇視及醜化警員的言論，挑戰法紀，他並持續地虛構認識一名「黑警同學」，企圖加強其消息的可信性。而被告透過互聯網犯案，比起現場用揚聲器煽惑他人非法集結，效果更大。不過代表被告的大律師就不認同互聯網犯案的罪責必定較嚴重，指被告在貼文中無指明聚眾的確實時間及日子，其言詞誇張失實，網民明顯對他不表認同；而他事後已刪除帳戶，可見他有真誠悔意，適合判處社服令。

上訴庭同意案件涉及暴力成分，被告利用仇警情緒煽惑他人佔領新屋嶺，「講得白啲如同叫人搶犯」；被告透過互聯網犯案，傳遞範圍更廣更遠，可視之為加刑因素。雖然法庭無法估計潛在有多少人會被煽惑行動，但考慮到本案處境、犯案手法、案中貼文所傳達的訊息，以及被告攻擊執法人員可能破壞公眾秩序的風險，合適量刑起點應為監禁15個月，考慮被告定罪後已還押14天，他已履行40小時社會服務令，遂酌量減刑2個月，判他13個月監禁。