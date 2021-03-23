台56年來最嚴峻水情　中南部水庫存量不足兩成

德基水庫集水區持續降雨，水位下降稍有趨緩，但仍入不敷出。

台灣去年因無颱風帶來足夠的降雨量，遇上56年來最嚴峻水情。受大陸冷氣團影響，台灣中部以北周一（22日）起有明顯降雨。惟水利署周二（23日）表示，全台水庫庫量不容樂觀，降雨量不無小補，會把握任何機會進行人工增雨。

氣象專家預測，台灣周二晚至周三（23日），中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有局部短暫雨的機率。水利署副署長王藝峰表示，截至周二上午7時，全台降雨量約有405萬噸水，當中以新北市的翡翠水庫以130萬噸最多。

根據水利署官網，中南部水庫蓄水量目前仍不到兩成，位於台中的德基水庫蓄水率僅6%、苗栗縣的明德水庫及鯉魚潭水庫只得9.6%及11.6%。同時，目前新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市、台南市的水情預警均為橙燈，當局已實施減量供水。

正當全台水情吃緊之際，台灣自來水公司周二宣布，高雄市鼓山、左營兩區當晚需要停水16小時。官方解釋，由於天祥二路鼎新橋旁路面出現滲水，經開挖後發現是1條1,200毫米管徑的自來水鋼管破裂所造成，由於水情吃緊將盡快修復。停水將由晚上10時開始，約9.5萬戶受影響。