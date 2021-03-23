機管局延長紓緩措施至5月底　豁免長期閒置客機停泊費

本港疫情未平，香港機場管理局今(23日)公布，第4度延長向機場同業提供的紓緩措施，如全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費等，延長兩個月至今年5月底。

機管局表示應對新冠疫情持續影響，再度延長兩個月至本年5月底，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃枱及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用。

機管局亦繼續向零售商及食肆租戶提供租金紓緩措施。客運大樓內大部分商舖及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商舖及食肆，其底租亦獲寬免。

機管局會密切留意營運環境，並在疫情挑戰下為機場同業提供必要支援。紓緩措施將因應機場航空交通及業務恢復情況不時作出調整。機管局自去年6月公布向航空業界提供寬免或扣減各類費用的措施。

根據旅發局資料，去年全年訪客只錄得約357萬人次，較2019年5591萬人次下跌93.6%，與入境旅遊相關的總消費亦由19年約2,562億港元下跌至去年159億港元。