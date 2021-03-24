加控方律師：孟晚舟憲法權利遭侵犯　乃辯方「捕風捉影」

加拿大卑詩省高等法院周二（22日）繼續開庭審理中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，代表加拿大政府的律師在庭上表示，美國和加拿大合謀濫用程序，侵犯孟晚舟憲法權利的指控，純粹是辯方的「猜測和捕風捉影」，籲法官不應採納。

代表孟晚舟的律師佩克（Richard Peck）首先作為辯方的過去數天的陳述作總結，他以加拿大皇家騎警（RCMP）及邊境服務局（CBSA）官員在逮捕孟晚舟前的通話紀錄，以及官員們作證時說詞混亂，證明加拿大逮捕孟晚舟的行動，是為了配合美國要求。

不過，代表加拿大政府的控方律師弗拉特(Robert Frater)卻對法官霍姆斯表示，縱使辯方作出「令人興奮的陳述」，指加拿大與美國合謀秘密刑事調查孟晚舟、證人「大規模」說謊等，但實際發生的事「平凡」不過，就是公務人員只是在他們範圍內的執行被要求的職責，「沒有劇本」。他稱美方有權要求收下孟晚舟的電話和電子器材，而辯方無法提出證據證明美國請求加拿大配合秘密刑事調查孟晚舟，也未有證據顯示RCMP和CBSA同意配合執行這項秘密調查，亦沒有證據證明，孟晚舟電子器材的資料曾分享給美方。弗拉特也認為，辯方未能證明加拿大官員在機場搜查及逮捕的過程當中，侵犯了孟晚舟的憲章權利。

另一名控方律師馬扎布(Diba Majzub)強調，美國對加拿大提出的請求合乎加美雙方的引渡協議，兩國並未如孟方所指的合謀逮捕孟晚舟，更無直接證據顯示美國領導或參與這樣的合謀計劃。不過，法官霍姆斯回應控方時表示，即使找不到加美兩國曾「合謀」的證據，她仍會考慮CBSA或是RCMP有否行為不當。聆訊會在周三（24日）繼續。

另一方面，霍姆斯亦在周二頒布判決文件，解釋上周五（19日）拒絕辯方加入華為會計師新書面證詞的理據。孟晚舟一方認為，新證詞可顯示華為的財務行為，以證明被指犯下欺詐罪的孟晚舟是無辜的；不過判決文件顯示，霍姆斯指新證詞與案件沒有關連，所以拒絕辯方要求。