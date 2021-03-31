美國務院年度人權報告　指中國種族滅絕維吾爾人

美國國務院周二（30日）發表對世界各國的年度人權報告，當中指摘中國對維吾爾人實施「種族滅絕和反人類罪行」，是美國總統拜登政府上場以來，首次正式作出這樣的宣稱。

報告涵蓋近200個國家，指去年全球人權惡化，國務卿布林肯在引言中指：「去年仍有太多人在殘酷的條件下受苦」。談到中國的部分時，報告指中國是個「威權國家」，在新疆拘禁了超過100萬維吾爾族人，又指這些人受到強姦、強迫絕育、強迫墮胎、酷刑和強迫勞動的各種虐待。報告又指，中國有4名公民記者報道新冠肺炎疫情在武漢爆發之後失蹤，有學者因為對疫情的敍述偏離官方說法，而受到騷擾、審查，甚至受到大學和警察干預。

談到香港的部分，報告指出去年中國在香港實施《港區國安法》，在該法例通過後成立的一些與國安相關的機構進行了濫權行為，包括警察暴力對待民主派示威者、作出任意逮捕，香港的媒體、互聯網和言論自由也受廣泛打壓。

關於俄羅斯的部分，報告提到反對派領袖納瓦尼中毒事件，指有可信報告顯示，是俄羅斯聯邦安全局（FSB）的人員毒害納瓦尼。

報告沒有提到今年二月發生的緬甸軍事政變，但指出對緬甸的羅興亞人受到「極端鎮壓和歧視」，緬甸安全部隊也涉嫌在若開邦使用酷刑和實施性暴力；又指緬甸警察和司法系統普遍存在貪腐，而儘管有成千上萬人流離失所，地方政府仍很少與聯合國等人道主義組織合作。