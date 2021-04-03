專家分析台鐵事故原因　斥路軌安全防護不足

台鐵太魯閣號列車周五（2日）發生嚴重出軌事故，東網記者周六（3日）就路軌旁邊施工問題，採訪台灣土木技師博士拱祥生，他指此次事故原因是台鐵工程集中在凌晨時間進行，忽略平日施工的安全維護，存在安全隱患。他建議，承建商在施工前要有完善計劃和評估，避免人為因素帶來的危險。

拱祥生指出，台鐵的工程只能在晚上11時30分至翌日早上5時施工，平日整理地盤工作，一時疏忽可能會在列車經過時造成災害，「承建商過於在意夜間工作的安全，忽略白天地盤留下的安全隱患」。他認為，台鐵需做好白天的防護工作和工程人員的培訓工作，施工前要有完整的計劃和評估，了解工程帶來的「後遺症」後才開始施工，並落實相關政府措施，避免類似事件發生。

拱祥生建議，施工期間應設置「工程圍籬」限制施工範圍，並在路軌邊設「工程護欄」阻隔大石滾落或車輛衝出路軌。另有專家分析稱，台鐵一定要檢視路軌整體防護設施，若異物入侵路軌時，有警示系統通知經過的列車，可降低很多風險，而台鐵目前沒有建立相關機制。

有乘客表示，列車突然急煞，購買站票的乘客在事故發生一刻均跌倒在地，十分危險。外界質疑站票疑導致今次事故出現更多死傷，台灣的交通部政務次長王國材表示，日後會釐清站位傷亡情況，如果特別嚴重的話，台鐵就必須檢討。