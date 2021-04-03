復必泰下周一復打今可預約　科興疫苗大量時段無人問津

新一批次的「復必泰」新冠疫苗將於下周一(5日)起恢復接種，市民可於今早(3日)9時開始登記接種。疫苗預約網頁顯示，截至下午12時許，有多區復必泰社區疫苗接種中心未來數天預約已額滿。至於提供科興疫苗接種的社區疫苗接種中心則門可羅雀，僅香港中央圖書館的接種中心有2日滿額，其他接種中心尚餘大量名額。

21間提供復必泰疫苗接種的接種中心中，中山紀念公園體育館、養和醫院、聖保祿醫院、東涌社區會堂及荃景圍體育館的接種中心未來數日均亮起一片紅色，即名額已滿，當中養和醫院於本月17日的預約只餘少量名額。

政府早前公布，已預約在下周一或以後接種復必泰疫苗的市民，可按照原定的預約時間到所選的社區疫苗接種中心接種疫苗，毋須重新預約。而預約了在上月24日至本月4日期間接種第一劑復必泰疫苗的市民，政府會自動為他們安排一個新的接種時間。原本預約在本月4日或之前接種第2劑復必泰疫苗的市民，政府會主動在預約系統為他們在下周一至下周六之中的一日預留一個時段。