同事打死女記者僅判刑15年　法院擬重新審理

天津一名32歲陳姓女記者，前年與同事崔男發生爭執後，被多次毆打頭部，導致昏迷5個月後死亡。崔某事後被判刑15年，並賠償64萬元（人民幣，下同，約76萬港元）。死者家屬不滿判刑過輕，且未收到賠償，多次上訴不果。天津高級法院周日（4日）回應，將會重新審理案件。

2019年3月19日晚，陳女與崔男在車內發生爭執，後者多次擊打對方頭部，即使見她沒有意識後，仍然襲擊其後腦。崔男10分鐘後察覺事態嚴重才報警，惟警員及救護人員謊稱陳女因飲酒不省人事。陳被送往醫院後，昏迷5個月不治身亡。

紅橋區人民法院去年8月18日以故意傷害罪，判崔男有期徒刑15年，並賠償死者父母經濟損失。陳父認為判刑不公，至今未收到一分賠償。他指出，法院表示崔男並無任何財產，未能償還死者的醫藥費及殮葬費。他又發現，崔男在事發一周後就辦理離婚，並將所有財產分給前妻，而崔男在陳女死後一個月才被拘捕，後來又稱因有嚴重心臟病需轉在住所監視。

陳女父親及崔男分別提出上訴，惟法院去年12月仍維持原判。事件經傳媒報道後引起輿論關注，天津市高級法院回應將會審查案件，確保公正依法處理。