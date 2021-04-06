清華碩士生網上徵婚　反應兩極有人攻擊外貌差

山西一名29歲清華大學計算機科學碩士畢業生，日前在網上發布徵婚信息，表示自己曾於Google等大公司工作，現時則返回山西教書，月入5萬元（人民幣，下同，約5.9萬港元），條件是要求對象願意到山西發展。此信息在網上引起巨大回響，有人認為他外表普通卻過分自信，有人則認為他要求不高，不明白為甚麼其他人反應這麼大。

張昆瑋上月28日在網上張貼信息，稱已經徵婚一年，但沒有女性願意到山西，所以依然未婚。他指離開Google後，在山西普通大學教書，由月入3,000元（約3,595港元）靠寫程式、教競賽等升至月薪5萬。對結婚對象的要求是她願意在山西太原一帶發展。由於他名校出生的背景，徵婚引起廣泛關注。

有網民認為他身形肥胖，外貌普通，即使名校畢業、收入可觀都很難吸引對象。有人認為擇偶不是寫履歷，除了專業能力，還會考慮其他因素。又有網民聲稱找到張昆瑋以前曾發表疑似性騷擾、不尊重女性的言論。但有人認為他的要求並不高，而且正常人都會考慮對方的學歷、工作等，批評網民人身攻擊他的外表身形。