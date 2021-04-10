美售台400枚新標槍導彈　明年一次過交付

台媒周六（10日）引述台國防部最新送交立法院的預算解凍報告指，美國對台出售400枚FGM-148新型標槍導彈（FGM-148 Javelin）及42套系統，報價書金額為1億1171萬美元（約8.7億港元），將於明年一次過全數交付台灣。報道指此舉是針對大陸，屆時可有效加強台灣的反裝甲戰力。

報告指出，這款有「戰車殺手」之一的中程反裝甲導彈，除了部署在外島及中南部的部隊，亦會部署在台北的防衞部隊；又指採購新型標槍導彈，旨在滿足陸軍反裝甲部隊基本戰力需求，加強邊境地區指揮部及外島反裝甲作戰能力。採購項目還包括建立訓練力量、整體後勤支援、美方支援服務及各式備份料件等。

台國防部指出，台軍現役標槍導彈系統老舊，裝備妥善率及導彈可靠度將逐漸降低，採購新型標槍導彈及系統，是為了維持反裝甲部隊戰力。國防部又指出，標槍導彈射擊訓練根據台軍年度演訓規劃，配合漢光演習及聯勇操演等，在台中甲南海灘、澎湖等各作戰區實彈操演場地、屏東三軍聯訓基地及九鵬基地等展開，不會受場地限制影響。

該款新型標槍導彈由美國研製，需要兩人操作，整個系統包括導彈本身及可重複使用的發射器，由於重量較重，通常從地面發射。該導彈有效射程可達2,500米，最大射程為4,750米，對裝甲車有強大的破壞力。