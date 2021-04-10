增2宗境外輸入　台擬放寬帛旅遊氣泡強檢次數

台灣周六（10日）新增2宗新冠肺炎境外輸入個案，分別從印尼及菲律賓入境。而台灣與太平洋島國帛琉的旅遊氣泡被指因檢測費用太高，旅客人數不如預期。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，會考慮以加強自主健康管理減少檢測次數，但仍需要逐步檢討。

新增境外輸入個案的患者均在上月26日抵達台灣工作，分別是一名20多歲印尼籍男漁工，及一名20多歲菲律賓籍女外勞。兩人周四（8日）檢測後證實確診。

台灣與帛琉的旅遊氣泡旅行團銷情不理想，第二團只有10人報名。莊人祥表示，會持續與醫院討論檢測的費用，又指現時已經有醫院減低檢測費用。對於帛琉想向台灣送贈抗原檢測，他指這種快速測試工具可能會有結果不準確的問題。而對於關島會否成為下一個旅遊氣泡目的地，他指現時疫情中心未收到有關消息。

台灣早前獲得第二批英國藥廠阿斯利康及牛津大學合作研發的新冠疫苗。當局將於下周一（12日）起擴大接種對象，開放前線防疫人員、航空機組人員及防疫的士司機等人士接種。10名縣市首長包括台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、彰化縣長王惠美等，將會率先接種疫苗。而疫情中心副指揮官及疾管署副署長將會於下周一帶頭接種疫苗。