免費領養名種貓再配種賺錢　網民斥將寵物當生財工具

內地網絡近日出現一種名為「貓咪繁殖計劃」的領養貓咪新模式，浙江杭州市有貓舍「免費」開放領養名種貓。領養人只需繳交一定押金，可讓自家的貓與店內的貓交配，產下首胎幼貓歸貓舍所有，貓舍出售幼貓獲利。惟有愛貓人士批評，此舉將寵物當作工具，不是愛貓的行為，甚至是做「貓子宮生意」。

貓舍開放領養的品種貓售價一般較高昂，包括有金漸層、布偶貓及曼基康矮腳貓等。店內提供2至6個月大的品種貓選擇，貓咪打完疫苗後，領養人便可帶牠回家，但領養前需簽署協議和繳交6,500元（人民幣，下同，約7,808港元）押金。

若是領養雌貓，第一胎幼貓出生後，領養人養至斷奶，需將雌貓和幼貓交回貓舍，才可取回全數押金。若領養雄性貓，領養人借配一次可退還10%押金，大約一年可借配10至12次。若他們想繼續合作，貓舍會以市場價收回，若一胎生4至8隻，最多可有2.4萬元（約2.9萬港元）。

有網民贊成此模式，認為可用較低的成本獲得養名種貓的機會。惟有網民擔憂，此舉助長貓咪淪為生育工具，若最終繁殖過多貓隻，可能有不少人遺棄，從而衍生大批流浪貓。