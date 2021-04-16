疑怕得罪北京　英航母避經台灣海峽　被批軟弱

英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群將於下月通過南海，卻因疑似避免得罪北京，在前往日本時不會駛經台灣海峽。消息傳出後，英國下議院與專家學者痛批「太過軟弱」。

英媒周四（15日）報道，伊利沙伯女王號航艦打擊群將在5月首航中通過南海，但會迂迴地避開台灣海峽，以免冒犯北京，屆時將繞行台灣東部海域前往日本。該路線被認為與英國長期以來的國防政策不符，這艘耗資32億英鎊（約341億港元）打造的航艦，應通過屬於國際海域的台灣海峽。

英國國防部回應，目前未有進一步消息透露。保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）認為，航母需經過台海才能讓中國知道，英軍不贊成中方對鄰國採取非常激進的侵略行動。下議院國防特別委員會主席埃爾伍德表示，航行印太的目的是「對抗中國專制主義」，但「不得罪中國」竟成為航線規劃的考慮因素，令人認為航行南海無法改變中國的行徑。

伊利沙伯女王號航艦打擊群計劃下月18日從英國東南部樸茨茅夫港出發，出海至少6個月，將於印度洋與印度海軍進行小型聯合演習，並在新加坡短暫停留，接着繞過台灣前往日本，與美日分別進行為期2周的演習。艦載英國皇家空軍第617中隊、皇家海軍梅林反潛直升機以及F35閃電II戰鬥機，同行的還有英國皇家45型驅逐艦勇敢號、公爵級23型護衞艦和皇家海軍輔助艦。