襲人東北虎獲正名　女村民右肩被咬出5個洞

黑龍江雞西密山市日前有東北虎闖入農村大發虎威，村民無辜受傷。林業和草原局周一（26日）通報，將涉事老虎命名為「完達山1號」。被咬女村民周日（25日）接受內媒採訪時表示，被咬時不覺得疼，事後才驚覺受傷；駕車救人的宋姓男子則稱自己車速不及老虎跑得快。

事發時，女村民李春香正在農地上收拾秸稈，聽到有車輛按喇叭，還走進自己田地，心裏感奇怪，隨後就被不知名的東西撲到身上咬了一口，吼叫了一聲便跑離現場。驚魂未定的她還問救人男子「那是啥玩意兒？」。

宋某當時發現有老虎想偷襲李女，因此就沒想太多狂按喇叭警示，直接衝進田裏救人。惟自己車速開到每小時60至70公里，仍無法趕上猛獸速度，估計其速度超過100公里。他大喊李春香上車後問她有沒有受傷，不過對方只感覺肩膀有點疼。李的丈夫後來掀開外衣一看，才得知妻子右肩破了5個洞，傷了兩條大筋。

其他村民還心有餘悸説晚上都不敢開門，覺得一開門就會有東西蹦出來；不敢睡覺，閉上眼就是老虎，還擔心以後會不會有老虎襲村。局方指該雄性老虎年齡2至3歲、重約270公斤，營養狀況良好；正在45天的全封閉隔離狀態，獲24小時全程監控並由專人餵食。東北虎的基因昨日（25日）已被送檢，正等待種群辨識結果。