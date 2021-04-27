智能電視疑未經用戶同意　收集家庭私隱訊息

內地智能電視被揭收集用戶家庭私隱數據，引起恐慌。有用戶發現自家電視有「勾正數據」程式，會自動收集家中所有連上互聯網的智能設備訊息，並傳回指定網站，質疑廠商未經用戶同意竊取資料，用於監控或是間諜服務。北京勾正數據公司周一（26日）回應，稱公司的數據採集使用都是合法的。

有網民近日發現家中電視機速度變慢，於是打開系統後台查看，發現1個叫「勾正數據服務」程式，「不知道是幹甚麼的」。經觀察發現，該程式每隔10分鐘就掃描一次全家連接網絡的設備，將電腦主機名稱、網絡介面卡位置、IP address、網絡延遲時間等資料，甚至是鄰居WiFi名稱，全部傳到「gz-data.com」，亦即勾正數據公司的網站。

資料顯示，勾正數據公司成立於2014年5月，是一間家庭數據智能營銷的第三方大數據公司，與內地各大品牌電視製造商合作，提供數據服務，在北京、上海、廣州均有辦公室。目前，該公司已有效覆蓋1.49億家庭，覆蓋人口4.57億，智能電視終端超過1.4億台。不少網民感到恐懼，「要求監管部門介入」、「一直很反感智能家居」、「要是在注重私隱保護的國家，這公司會被罰得很重」、「你以為你買了個電視，實際上是一台竊聽器」。

勾正數據公司人員周一向內媒表示，留意到近期網絡上對「勾正數據」程式的討論，認為用戶反應有些誇大，強調數據採集使用是合法；同時承認與涉事電視製造商確有合作，但不便透露更多消息，稍後將會作出公開聲明。