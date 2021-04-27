港星均有變種病毒流入社區　何栢良倡外遊前打針較穩妥

受新冠肺炎疫情多番阻滯的香港及新加坡「旅遊氣泡」，將於下月26日重啟，香港居民須完成接種2劑新冠疫苗最少14天後才可起行。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(27日)在電台節目表示，香港過去2個星期有17宗源頭不明個案，而新加坡則有6宗，認為符合啟動旅遊氣泡的前提，又指打針不是雙方要求的必須條件，新加坡居民來港前可以不打針，安全邊際水平仍相當高，但仍建議雙方都要求各自居民完成接種才更為穩妥。

何續引述兩地輸入病例數字指，新加坡過去兩周有350宗，香港則有118宗，而由於新加坡外防輸入措施無香港嚴密，且兩地都有零星變種病毒流入社區，故未來要密切留意相關情況。

此外，他指出台灣的疫情控制與內地差不多，近期個案主要是入境人士引發的零星或群組感染，認為其社區控制得很好，故認為港府可與台灣方面商討旅遊氣泡安排，並稱香港與愈多地方建立氣泡愈有利，可助恢復經濟活動。