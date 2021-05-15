傳省內多地企業需錯峰用電　每周「開六停一」生產

廣東近期電力供應緊張，廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州等地部分用戶被要求錯峰用電。不少受影響公司的職員抱怨，措施打亂他們的假期，部分人更要在攝氏32度高溫但無冷氣的辦公室工作。

內媒周六（15日）報道，網上流傳佛山有不銹鋼加工企業周日（9日）收到錯峰用電通知，要求以後每個星期一實施錯峰用電，只可保留10%總生產負荷電力用作保安及保溫。另外，廣州番禺有廚具公司周五（14日）稱已收到供電局通知，由翌日起每周六錯峰用電，為期大約3個月。

廣東有售電企業人士對內媒記者透露，東莞有年用電量達1,000萬千瓦時規模的用電戶周三（12日）收到通知，要求自覺每周「開六停一」生產，若未自覺錯峰用電，供電局會停電或限電。但當地供電所員工表示，用電負荷已屆危險水平，已將自覺錯峰用電要求改為「開五停二」。

報道稱，根據廣州市工業和信息化局本周一批複的《2021年廣州市有序用電方案》，2021年廣東全省電力供應整體偏緊，有較大錯峰限電風險，受此影響，屆時廣州電網或將出現電力供應緊張甚至短缺局面。

廣東電力現貨價格連續兩日上漲，遠超燃煤基準價。據了解，廣東今次限電與經濟好轉和拉尼娜現象有關，加上廣東正處於乾旱，水電供應減少。此外，中國電力企業聯合會預測，今年南方區域電力供需緊張，除了廣東之外，雲南也存在較大錯峰限電風險。目前雲南已對省內電解鋁企業實施高峰錯峰措施，削減最高用電負荷的近10%。