石塘咀百好大樓天井鹹水倒灌　深至大腿　街坊合力排水無果

石塘咀百好大樓天井鹹水倒灌，水深至大腿，居民清理數小時不果。東網今(15日)午接獲讀者報料，指自己在今早出門時發現大廈3樓外的天井嚴重水浸，該樓層的走廊亦有積水，水深至腳踭，多戶街坊合力排水數小時，至今午約6時仍然無果。據該大廈的管理員表示，有可能是4樓的沙井排水口出現倒灌，又提到一年多以來該大廈的渠管已3度堵塞，曾貼出公告着住戶不要把雜物沖到馬桶，但情況未有改善。

水務署回覆東網查詢時表示，今日處方人員應大廈管理處要求到場，關上鹹水供水管閘制，以便大廈維修其內部供水系統。

讀者關先生中午向東網報料，指百好大廈的天井出現水浸，又稱鄰居反映昨夜凌晨2時已經發現問題，而他自己則在中午12時開始清理，但數小時後情況仍未有改善，惟有等待管理處安排的通渠公司處理，十分無奈。他又認為，大廈的底層有食肆營業，或許與事件有關。

而據該大廈的管理員透露，管理處接到住戶的投訴後已聯絡水務署人員，署方的人員關閉了該大廈的鹹水閘，亦有為他們提供建議，現正等待通渠公司到場處理。該管理員又透露，在過去一年多以來大廈的渠道已堵塞了3次，通渠時發現有人把衞生用品、大量紙巾等沖入廁所，不排除是次意外亦是因此而起。