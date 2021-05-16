男子車禍成植物人4年醒來　對妻唱愛你一萬年

湖南株洲男子黃先生（化名）多年前遭遇車禍變成植物人，沉睡4年後奇迹甦醒。在醫院經過一年的康復治療，黃先生終恢復了部分意識和語言能力，被問有甚麼話最想向對妻子說，他立即唱起歌曲《愛你一萬年》。

於2016年4月，當時38歲的黃先生遭遇車禍，導致腦部嚴重受損成為植物人，之後一直在醫院接受治療。黃先生的妻子李女士（化名）之後辭掉工作，每日到醫院照顧丈夫，包括替他洗澡、餵食，並與他聊天，只在周末回家照顧10多歲的女兒。李女士多年來對丈夫不離不棄，令一直負責照顧黃先生的護士夏舒情也深受感動。夏表示，李女士有一個信念，就是一定要讓丈夫醒來，不想讓女兒沒有爸爸。

去年4月，黃先生奇迹甦醒，但失去了全部記憶，也不會說話，就連父母也無法認出，卻認得妻子，還以為自己和妻子同樣只有18歲。在醫護人員和家人治療和看護下，黃先生漸漸恢復記憶，已能認出親屬和朋友，說話也日漸流暢，也可以自行飲食，並在攙扶下走動。

日前黃先生對多年來照顧他的醫生和護士表示感謝，說出院後要親自下廚招呼醫護。之後他拿着手機看着歌詞，對身旁的醫護唱起《聽我說謝謝你》，令各人大受感動。一首唱罷，護士問黃先生最想給老婆說甚麼，他立即唱起《愛你一萬年》，在旁的李女士隨即淚如泉湧，感覺多年的堅持和付出都值得。