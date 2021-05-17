提升防疫警戒後首個上班日　台北車站人潮銳減5成

台灣的新冠疫情升溫，台北及新北上周六（15日）提升至第三級防疫警戒後，周一（17日）迎來首個上班日。台北車站人潮銳減五成，台鐵嚴格實施禁止民眾以站票搭劃位列車，並於周一至周五（21日）加開部分區間快車，疏導上下班人潮。有工廠安排員工分流及彈性上下班，更發放防疫補助金。

台鐵表示，上周六至下月8日因應疫情，禁止民眾持站票乘搭各級劃位列車，包括太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號。針對上下班繁忙時段，台鐵周一起，逢周一至周五加開新竹往來南港及南港往來樹林的兩個班次區間快車，緩解人潮。台鐵又在各級劃位列車張貼禁站票公告，設置大型告示等宣傳，並派員以舉牌等方式提醒旅客配合，並在重點區間或班次在劃位列車上加強巡查。

台鐵指，持定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，可乘區間車或區間快車；若有民眾持站票乘劃位列車，將被勸喻下車，若勸喻不聽，將移送鐵路警察局交地方衞生單位依傳染病防治法處罰，可處3,000元（新台幣，下同，約840港元）以上、1.5萬元（約4,200港元）以下罰款。另外，台灣高鐵也自上周六至下月8日，實施全車劃位座，暫停自由座。

當地不少公司配合防疫措施，實施在家工作或彈性上下班。其中有記憶體模組廠周一起，安排員工分流上班、彈性上下班，依工作性質分組每周輪流在家辦公；另讓員工自選上班時段，包括早上8時、9時及10時，以降低繁忙時段群聚風險。該公司又向每名員工發放1萬元（約2,800港元）防疫補助金，提供近期防疫支出費用，並每人分配20個口罩。