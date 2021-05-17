院舍外展接種進度緩慢 僅79人已打新冠疫苗

港府於上月底將院舍外展接種安排推展到全港其餘1,100間院舍，社署指，截至上周四(13日)，已為79名院友及員工接種新冠疫苗，其中61人接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，餘下18人則接種由內地研發的科興疫苗。安老服務協會主席陳志育估計，接種計劃進度緩慢或與接種疫苗異常個案有關，大挫長者的家人的信心。

社署指，截至5月13日，已有58位院友及3位員工接種了復必泰疫苗，以及11位院友及7位員工接種了科興疫苗。

對於計劃進行約半個月，目前不足100人接種，陳志育指院舍在3月22日前需提交院友及員工接種疫苗的意願，再按醫生診斷來安排上門接種時間，惟當時正值接種計劃展開初期，出現不少異常個案，令到院友及其家人卻步。他又指，由於大部分院友有長期病患，加上院舍外展醫生普遍較謹慎，直言「不做不錯」，故可能10名願意打針的院友，最後只有3、4人可以接種。

此外，他提到疫情下院友少外出，故感染風險不大，反之如果社會疫情升溫，會大增院舍員工感染的風險，故他呼籲員工應接種疫苗。