謠傳飲「感冒藥」可抗疫　台漢遭約談

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，假消息層出不窮。當地法務部調查局周三（19日）宣布偵破3宗假訊息案，當中一名新北市男子聲稱飲用加持過的「聖國安感冒藥」，能治愈新冠肺炎重症。

調查局表示，新北一名曾姓男子近日在Facebook、LINE等社交及即時通訊媒體散布如果出現感冒狀況，喝「上天聖主曾春天地神明加持的『聖國安感冒藥』」便可防疫等假訊息。高雄市調查處日前約談曾男到案，訊後函送新北地檢署偵辦。

另LINE謠傳「最近少坐公車，基隆公車司機確診」的假訊息，經查是林姓男子散布。林男周一（17日）遭基隆市調查站約談，供稱是誤解電視新聞標題原意，訊後函送基隆地檢署偵辦。

還有1宗涉及IG謠傳「案1202足迹，除羅東銀河遊樂場外，還有20餘處確診足迹」的訊息。調查局查出是一名楊姓女子散布，宜蘭縣調查站約談到案後，楊女供稱訊息由不明人士傳來，未有查證便轉載到社交平台，訊後函送宜蘭地檢署偵辦。

調查局提醒民眾識別網絡資訊，任何防疫相關政策及訊息，應以權責機關公告為主，在確認訊息正確前，切勿轉發散布，以免誤墮法網。