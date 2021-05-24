馬拉松賽釀10%參賽者遇難　中紀委指要查明原因

甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區上周六（22日）舉辦一場山地馬拉松賽，因遇上極端天氣，造成21名參賽者死亡的慘劇。國家體育總局周日（23日）開會表示，要進一步加強體育賽事的安全管理工作。搜救雖已結束，但中紀委和官媒周日分別發文表示，對這場有超過10%參賽者遇難的比賽，必須查明原因和責任。

國家體育總局緊急召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，該局局長、黨組書記苟仲文在會上強調，體育賽事是民眾關注的熱點，做好賽事安全管理工作不容有失。該局要求各部門和單位切實負起安全生產工作主體責任，針對性地制訂安全工作方案和應急預案，建立「熔斷機制」；要強化賽事風險評估和行業管理責任，提高行業安全管理工作水平。

中紀委事後在官網發文稱，事件具體原因和相關責任必須徹查，給遇難者和公眾一個交代。文章稱，極端天氣出現不可控，但高風險運動項目管理監督不能失控。作為專業程度要求極高的極限運動賽事，這場比賽各項組織工作是否達標，必要的安全保障是否到位？比賽中途出現惡劣天氣後，能否及時叫停比賽，讓後續損失程度最大可能降低？這都是要追問的問題。

另一官媒就事件發布的訊息提出4點質疑，包括：一、天氣預報未能有效發揮預警作用。據指，景泰縣氣象局曾在賽前作「大風藍色預警」；二、賽道保障和補給站設置不合理。按照預定計劃，參賽者要到晚上才到達賽道補給站，最險要的地方卻沒有。三、這次比賽具有極限運動的特點，比賽中途如遭遇特殊天氣情況，應有暫停或中止比賽的預案。四、應急救援預案和救援能力不夠。事發後救援人員無法第一時間抵達現場，是造成這次嚴重後果的重要原因。