台男涉虐待領養流浪貓致死　遭控違反動物保護法

台灣台北市內湖區1名趙姓男子，在2019年5月透過流浪貓協會領養流浪貓「花生」，惟5個月貓咪突然死亡。當時趙急欲將貓屍火化，經協會人員及時阻止，證實「花生」遭鈍器重創致命，但趙男否認打死流浪貓。士林地檢署周一（24日）依據解剖報告，認定趙傷害貓咪致死，依違反動物保護法起訴。

25歲的趙男向協會領養「花生」及「巧克力」2隻貓咪，並簽訂「愛心認養協議書」，同意所有權是協會所有，如果要轉讓給他人，須經協會同意。但趙卻在同年10月15日告訴協會，「花生」已經死亡，打算交給動物殯葬公司火化，協會人員認為有異及時阻止兼領回遺體，交由專業獸醫解剖。

起訴書指出，趙男住處的房客表示曾看過貓咪死亡的照片，詢問死因時趙卻推說是亂吃東西。動物保護處人員其後告訴趙，貓咪遭重物捶擊死亡，他又改稱是外賣員、姊姊所為，他並不清楚。協會其後發現，「巧克力」也在他飼養之下死亡，檢察官根據解剖報告書，貓咪死因歸類為非意外傷害，認定趙男涉犯動物保護法中故意使動物遭受傷害致動物死亡罪嫌，以及毀損他人物品罪。