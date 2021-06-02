臨近高考季節　試場周邊酒店預訂量急增240%

內地臨近高考的季節，據報今年報考人數達1,078萬人，再創歷史新高，有內媒報道指，北京、上海等一線城市多間酒店被當作「高考房」，預訂率較前一周增長240%，位置離試場較近的酒店更已近乎訂滿。

高考開考時間各異，而考生入住高考房的高峰期為下周日至下周二（6月6日至8日），近4成考生選擇提早入住，例如北京的考生入住高峰期較其他地區早一日。據內地旅遊網頁「去哪兒」的數據顯示，高考房的預訂在上月27日已出現增長，截至周二（6月1日），一線城市的連鎖酒店預訂額超過去年同期25%，而二、三線城市，如江蘇徐州更出現150%的增長，自上月28日起整體在高考期的預訂率，比前一周增加242%。

數據亦指出，考生及家長並非以酒店檔次為優先考慮，離試場兩公里內的酒店最受歡迎，離北京北師大附屬中學300米的一間酒店早已被訂滿，而上海部分離考場數百至數公里的酒店亦有7至8成以上的預訂率；另外周邊若衣食住行配套充足的酒店亦受考生歡迎，民宿及鐘點房間亦是考生的選擇之一，而鐘數房的整體價值未見有明顯升幅，僅比2019年同期增長約16%。