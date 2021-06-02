警紅磡搗破商廈非法賭場　拘20人包括假難民

有組織罪案及三合會調查科跟進案件。

有組織罪案及三合會調查科根據線報及經深入調查後，今日(2日)凌晨展開代號「戈壁」 及「風盾」的反非法賭博行動，突擊搜查紅磡鶴翔街8號一商廈單位，搗破一個懷疑非法賭場，檢獲約43萬元賭款、約1,500萬元籌碼及大批賭博工具。

行動中，警方在單位內拘捕一名姓林(30歲)本地男子、一名姓陳(50歲)本地男子及一名18歲越南籍男假難民，涉嫌「 經營非法賭博場所」。該名18歲越南漢同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

另外，單位內14名本地男子及3名本地女子，年齡介乎26至62歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方已向他們發出定額罰款通知書。

被捕的18歲越南漢現正被扣留調查，其餘被捕男女則獲准保釋候查。相關反非法賭博行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。