警破全國首宗「破解青少年防沉迷系統」案　拘13名疑犯

青少年防沉迷系統防止未成年用戶長時間打機、觀看網絡短片。

2019年3月青少年防沉迷系統上線，防止未成年用戶長時間打機、觀看網絡短片。惟有不法團夥利用網絡技術幫助他們破解系統，從中牟利。廣東警方近期主動出擊搗破該團夥，拘捕13名疑犯，查處500個非法網站、6間工作室。

有關部門規定，各大遊戲、影音、直播等網絡平台，須推行青少年防沉迷系統，透過實名註冊、人臉識別等方式控制青少年遊戲娛樂時間。在該模式下，青少年用戶服務功能受限、在線時段受制，且只能閱覽青少年專屬內容。

諸多限制當然不受青少年用戶歡迎，有不法團夥便提供破解方法。廣東江門網警今年1月發現多個網站在社交平台上推廣「代過遊戲人臉識別」、「售賣過臉技術」，每次10元至15元人民幣（約12至18港元）。經查，警方發現他們的破解方法是先從網上購買公民訊息，然後利用技術方法繞過遊戲人臉認證，最終即使未成年用戶過了限制時間，仍能繼續使用。

警方稱，他們的破解方法涉及販賣公民個人訊息、人臉認證技術等黑灰產業鏈。2月5日，廣東省公安網警總隊分赴廣東、遼寧、江西、山東等11省份拘人，偵破全國首宗「破解青少年防沉迷系統」新型網絡犯罪案件。