未向生意拍檔付款　亞視聯席主席鄧俊杰被判賠524萬港元

亞洲電視聯席主席鄧俊杰於2018年被一名女子入稟高院追討欠款。該女子指鄧早年與她達成協議，組成有限合夥企業（Limited Partnership）共同投資，並指雙方有口頭協議，她有權終止合作協議，並由鄧或第三方以3,000萬港元向她贖回該些投資權益。該女子稱最終合作協議終止，但鄧沒有支付贖回權益的524萬多港元尾數。案件早前於高院審訊，鄧否認有上述口頭協議。原訟庭法官陳健強今天（3日）頒下判詞，指鄧並非坦率證人並不接納其證供，因此判鄧敗訴，須按口頭協議向方支付上述524萬港元尾數。

原告是居於內地的女子程鵑，被告則為鄧俊杰。案件原本有另一名被告，據協議作為第三方向原告贖回投資權益的Kingsford Global Asset Management Ltd，不過因該公司已向原告支付了2,475萬港元贖回權益，故原告已撤銷對其指控。

判詞指鄧俊杰曾為上市公司中國水業集團主席。他與原告在2015年達成協議組成合夥企業，透過一基金作共同投資，原告為此注資了2240萬港元。至2017年5月13日雙方簽訂書面協議，原告延長2年合夥期。原告指雙方亦有口頭協議，如原告要求她在合夥企業的權益轉讓全部多鄧或鄧指定的第三方，鄧便會向原告支付3,000萬港元。原告稱她最終決定轉讓權益，Kingsford則作為指定第三方。Kingsford於2018年7月15日向原告支付近2,475萬港元，但鄧沒有付餘款。

鄧的供詞否認有上述口頭協議及3,000萬港元的贖回條款。陳官於判詞指原告的說法有證據支持。原告呈交她透過第三者與鄧於2017年10月的微信通訊紀錄呈堂，該紀錄顯示：「下周起動全面收購，你這周可以申請贖回，下月中錢可回到你們帳上」，陳官指該訊息明顯顯示確有贖回條款，與鄧的說法不符，故此不接納鄧的說法。