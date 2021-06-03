全家11人染疫分隔異地治療　老翁致電兒媳道別後辭世

台灣多地出現新冠疫情群聚病例。台中市北屯區日前出現家庭群聚11人確診，其中78歲老翁與72歲妻子在豐原醫院接受治療，惟「同病房不同室」不能見面。老翁病況日前急轉直下，但因家人均在其他醫院隔離治療，只能透過電話與兒子及媳婦隔空告別，至周三（2日）下午3時許病逝，成為台中市首宗重症死亡個案，其遺體周四（4日）中午送往大甲火葬場火化。

豐原醫院院長賴慧貞表示，老翁在上月23日出現症狀後到診所就醫，至同月27日因太太確診遂前往醫院採檢確診，均收治豐原醫院隔離病房，另兒子、媳婦、孫子事後也都染疫，分別住院以及在旅館、居家隔離中。

老翁住院後狀況不好，因其不會使用手機，而太太的手機也無視像功能，院方在徵求市疫情指揮中心同意後，由護理師穿戴好隔離衣物用輪椅推老太太到病室探視老伴，夫妻倆在床邊相互打氣加油，同時簽署放棄急救同意書。

但是，老翁病情急轉直下，醫護周三隔壁病房通知老太太見最後一面，後者表示「見了更難過」、「怕沒辦法承受」婉拒最後告別。老先生臨終前盼不到愛妻最後一面，由於3個兒子和3個媳婦都確診在其他醫院隔離治療，只好透過電話致電兒媳逐一告別，至下午3時31分安詳辭世。多名醫護見到上述景況都十分難過，在病房內哭成一團。