港版鐵達尼「新華輪」長埋海底近百年　團體籲政府出錢保育

香港遺迹處處，香港水下考古總會多次在本港進行水底考古，上月中更在橫瀾島北岸發現具百年歷史，譽為香港鐵達尼號沉船的「新華輪」遺骸。惟民間海底考古力量有限，總會是次考察為自費活動，亦因船隻體積龐大，未能進行深入及全面考察，盼未來能進一步繼續考察，預計連同租船出海、氧氣筒等費用，需約30天時間，花費約30萬港元，盼政府出手為船隻進行保育。

百年沉船「新華輪」在1921年由英國格拉斯哥船廠製造，為蒸汽船，距今已有百年歷史。香港水下考古總會主席胡名川指，「新華輪」當時為客貨輪，主要載客來往上海及香港，並可載570人。「新華輪」經歷可謂多災多難，曾於1928年遭福建海盜喬裝為乘客登船，時至1929年1月16日，因當日大風巨浪，海面能見度低，導致船偏離航道，並在橫瀾島北岸觸礁，最終導致沉船，360人遇難，僅有26名生還者，當中大部分乘客為退役軍人。

胡續指，船的規模頗大，長82.3米、高6.2米、闊12.2米，故水底探索需時。學會於2018年發現「新華輪」的相關歷史，並於2019及2020年多次搜尋相關船隻位置，直至上月確定位置及配合天氣後，方與另一探索隊隊員潛入約26米深的海底，探索沉船。他又形容是次為學會重大發現，惟行程頗為兇險，事前更要求隊員簽署生死狀。

探索隊副隊長李德偉說，該處海域混濁、周遭水流湍急，水深18米以下已經沒有光線，加上沉船邊及欄杆非常鋒利，容易割傷，而且船滿布不同「鬼網」（即遺在海底的漁網），令探索隊非常容易與潛伴走失，在水底僅能靠手摸沉船前進。船務長陳國經則指，他們只是水底考古愛好者，能力有限，盼政府能夠保育有關船隻並進行詳細考古工作。