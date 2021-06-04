台調查局遺失6.5公斤毒品　5人遭記過

台灣的法務部調查局航業處基隆站日前有調查官遺失6.5公斤毒品證物，經內部行政調查後，周五（4日）認定時任站主任張益豐督導不周，與負責運毒的調查官鄭翊各記過2次；另時任副主任林聖智、曾被譽為「緝毒英雄」的毒品承辦人詹孟霖因隱匿不報，而時任督察莊國橋則未秉公調查，3人各記1次大過。

事發於2019年，當局查獲一宗毒品案後，同年11月由時任組長徐宿良指示鄭翊運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，惟運送途中遺失毒品，未料該站隱瞞長達1年，去年才向本部報告。

全案曝光後，調查局去年11月16日先後張益豐、林聖智調往桃園分處，同時除去徐宿良的組長職位，莊國僑調往台北分處，而鄭翊及詹孟霖則分別調至宜蘭縣及花蓮縣調查站。

另外，檢方在搜索徐宿良及妻子住處時，查扣100多萬元（新台幣，下同，約28.4萬港元）現金、名錶、名車等，以及帳戶內數百萬元存款。由於財產與工作收入顯不相當，涉嫌財產來源不明罪，今年4月遭羈押禁見，全案由桃園地檢署偵辦。