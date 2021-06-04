香港快運Flycation臨飛前突煞停　疑因無要求打疫苗

全球旅遊因受疫情影響而停擺多時，面臨財困的國泰航空旗下廉價航空公司香港快運HK Express去年起推環港遊Flycation救亡。不過，原定於6月1日舉行的Flycation包機卻在臨飛前突遭運輸及房屋局煞停，消息指疑因起飛前新增接種疫苗要求有關。香港快運回覆東網查詢確認事件，包機仍在進行內部安排，但就未有交代航班煞停原因。

香港快運自去年11月推出環港遊flycation，乘客可乘搭香港快運安排的專機，環繞香港上空一周「遊飛機河」，航程約1.5小時。該計劃推出後火速售罄，並不時接受旅社行套票及團體包機舉辦相關活動。

不過，據了解，香港快運原定一班於本月1日舉行的Flycation，在起飛前幾天突然遭運輸及房屋局煞停，而香港快運事後未有對外交代。據悉，Flycation疑因無打疫苗要求，與同性質的公海遊起衝突，故臨時有此決定。

香港快運回覆表示，正就原定於當日舉行的Flycation包機仍在進行內部安排，完成後會向相關部門遞交申請。但就未有交代航班煞停原因，以及受影響乘客數量。

運輸及房屋局回覆指，政府未能就個別的航班服務調整作出回應。一般而言，航空公司不時會因應情況調整其航班服務，包括「環港遊」航班。

至於同樣有舉辦Flycation的香港航空則回覆指，於6月及7月暫未有安排有關航班，而香港航空一貫以安全營運為首，所有的防疫措施均遵照監管當局要求，確保員工及乘客時刻得到足夠的保護。