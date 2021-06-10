台今增263宗本土確診28人死亡 電視台200人檢測無感染

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（10日）公布，全台新增263宗本土新冠肺炎確診病例，確診者中新增28人死亡。日前位於台北市內湖區的壹電視有攝影師猝死後證實確診，該市出動快篩隊進駐電視大樓，周四再替200名員工進行快速檢測，結果全部無感染。

當日新增本土確診病例包括124男、139女，年齡由未滿5歲到90多歲，患者分布以新北市112宗最多，其次為台北市58宗、苗栗縣43宗、桃園市14宗、基隆市12宗、彰化縣10宗、花蓮縣7宗、南投縣及新竹縣各2宗，宜蘭縣、台東縣及台南市各1宗。新增死亡個案共21男、7女，年齡介乎50多歲至90多歲。至今當地累計12,222人確診，當中361人病亡。

由於本土疫情嚴峻，當地接種疫苗意願提升，有人盼混打疫苗增加防護效果。國民黨立委曾銘宗周四（10日）在立法院詢問未來能否參照先進國家混合接種不同藥廠的疫苗，衞福部長陳時中僅表示「很有可能」，但需要更多科學數據。

陳時中稱，台灣目前只開放第一劑疫苗接種後有嚴重不良反應者，接種第二劑時可換成其他廠牌。被問如台製疫苗未獲外地認證，民眾想方便使用疫苗護照，能否接種完2劑台製疫苗後，再接種其他疫苗。陳時中表示，目前國際上接種第三劑疫苗的研究很多，會參考相關經驗來訂立規範。陳時中又稱，去年阿斯利康曾找台灣代工生產疫苗，台灣希望代工1億劑，但對方要求至少3億劑，台方評估後認為有困難，所以雙方最終沒談妥。