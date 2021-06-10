私自替親信接種疫苗　台空軍醫院院長遭調職

台灣新冠疫情嚴峻，惟多地出現違規接種疫苗的情況。台灣的國軍新竹地區醫院（又稱新竹空軍醫院）傳出有院長私自替人接種疫苗，引起各界關注，國防部周四（10日）證實事件並向民眾深表歉意，將檢討人員疏責，立即調整新竹分院院長職務。

有關報道指，該院院長崔以威私自開夜診替親信接種疫苗，涉及的疫苗包括英國阿斯利康疫苗及美國莫德納疫苗。國防部周四傍晚回應，崔以威已承認思慮不周，並主動提出自請處分。當局將檢討並立即調整崔以威的院長職務。

新竹市政府同日表示，經調查發現，涉事醫院在周三（9日）為19名北區衞生所同事施打疫苗，其中5人因非醫護人員，不符接種資格。其中，衞生所吳姓主任因知情並有參與，市府進行處分，今天將她調整為非主管職務。另將依違反傳染病防治法有關條例，對上述醫院罰款200萬新台幣（約56.9萬港元）。

另外，國防部同日公布，漢光37號實兵實彈操演原定今年7月12日至16日舉行，但由於本土疫情嚴峻，決定在防疫優先原則的下延遲至9月舉行，並調整演習課目及參演兵力。而下半年的將官晉任典禮亦暫停辦理，晉任人員授權由權責單位主官代為授階。