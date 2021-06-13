台北逾2萬人預約打新冠疫苗 台中4醫院今開打

台灣台北市周日（13日）上午8時開放新冠肺炎疫苗接種預約，首批接種對象是85歲以上長者及65歲以上原住民，他們將接種英國藥廠阿斯利康和牛津大學研發的新冠疫苗。台媒引述台北市衞生局數據，截至上午10時已有超過2萬人預約成功。

台北市周日至周一（14日）每日上午8時至下午5時開放預約，周二（15日）起開始接種，全市有28家醫院、12家門診及135家社區診所提供接種。根據市府統計，截至周日上午10時已有2.1萬名長者完成預約，有61家醫院及診所額滿。從行政分區來看，萬華區11家診所已全部預約額滿，文山區僅剩2家診所有名額，鄰近萬華區的中正區及大同區都僅剩1診所還有名額，情況與疫情熱區相符。

台中市周日已開打疫苗，接種對象包括醫護人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險前線工作人員、因特殊情況並得到疫情指揮中心批准離台人士、社福院區職員及其受照顧者與洗腎患者，他們可以到指定醫院接種，包括衞生福利部豐原醫院、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、台中醫院。童綜合醫院表示，上午9時至11時為民眾接種，採用網絡預約並限額200人，接種者打完後需休息30分鐘無礙才可離院。