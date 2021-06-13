除武漢外全省取消落戶限制　非戶籍常住人口同享福利

內地媒體周日（13日）報道指，湖北省發改委近日宣布，除武漢市外，全省取消落戶限制，而武漢落戶門檻亦將進一步降低，以促進農業轉移人口融入城市；更向非戶籍常住人口提供基本公共服務，推動全省城鎮化及城鄉融合的發展。

據發改委指引，武漢市以外的落戶限制，包括就業及居住滿5年、在城鎮穩定就業生活的新生代農民工、農業人口舉家遷移及參軍進入城鎮等多項要求將取消，並改進繳納社保及居住年限為主的積分落戶辦法。同時，省政府將推動城鎮基本公共服務覆蓋至非戶籍常住人口，公共服務將以居住證為載體，並與居住年限等條件掛鈎，將常住人口納入普惠性學前教育等福利保障。

報道指，湖北放寬落戶限制，是為配合國家發改委早前提出，城區常住人口300萬以下的城市全面取消落戶限制；同時湖北的城鎮人口比例亦較全國水平低。有住房政策專家指，政策能留住城鎮年輕人，並吸引農村居民移轉至城市，提升城市生產效率，對於城市的聚集度及資源運用上提供助力，增加城市人口紅利；亦有專家相信，政策可以吸引外省人口落戶，並打破城鄉二元結構，同時緩解人口增長放緩及老齡化的壓力。