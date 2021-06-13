台今增174宗本土確診　多26人死亡

台灣中央流行疫情中心周日（13日）下午公布，新增174宗本土確診、1宗境外輸入，另新增26人死亡。指揮官陳時中表示「案例漸漸在減少，但還不到可以放鬆的時候。」

指揮中心表示，新增本土確診個案以新北市81宗最多，其次是台北市62宗、桃園市16宗、基隆市7宗、彰化縣4宗、新竹縣2宗、台中市及花蓮縣各1宗。至於死亡個案有15男11女，年齡介於50多歲至90多歲，死亡日介於6月4日至上周六（12日）。台灣目前累計12,921宗確診，包括1,155宗境外移入、11,713宗本土病例，36宗敦睦艦隊。

今次是三級警戒以來首次下降至少於200宗，陳時中對確診案例漸漸減少感到高興，但還是要提醒沒到放鬆的時候，病例數還是很多。

另一方面，台灣的前文化部長、著名作家龍應台近日在社交平台批評當局對待死亡個案態度「強硬傲慢」、「居高臨下」，直斥「為死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛」。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進則稱︰「終於大陸之外有作家這樣寫作了，堅持這樣每天寫下去，然後結集出版，就叫《台灣日記》。」