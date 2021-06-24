台新版紓困方案　42億新台幣補貼41萬打工仔

台灣本地新冠肺炎疫情持續超過1個月，全市三級疫情警戒亦三度延長，令市民生活及經濟大受打擊。台行政院周四（24日）通過紓困4.0精進方案，約41萬名打工仔可獲生活補貼，涉及經費42億元（新台幣，下同，約11.8億港元）。行政院亦決定減收住宅、商業及農業用戶電費，涉及款項約61億元（約17.1億港元）。

當日通過的紓緩措施可分4類型，包括資格認定放寬、補助額度加碼、擴大補助範圍和減免負擔，新版方案亦將首波紓困4.0版本中未受惠的打工一族和旅遊業自僱領隊和導遊納入其中。新增補助項目中，每月投保薪級在2.31萬元（約6,475港元）以下的部分僱員，可獲發放1萬元（約2,800港元）生活補貼；短期勞工包括代課老師、鐘點人員可獲補助鐘點費；新增客車租賃業的短租租賃車輛防疫物資補貼，由今年5月至明年5月。

由於現在很多人在家工作，擔心因夏日用電導致電費增加。行政院決定取消6月住宅用戶的夏月電價，約1,000萬戶受惠，預計電費減收14億元（約3.9億港元）。商業服務業與農業用電戶，則視用電情況減免今年5至12月電費，最高可以減免3成，預計75萬戶受惠，減收電費47億元（約13.2億港元）。

另新增私人設立補習班、課後託管中心及幼稚園紓困貸款利息補貼；針對染疫確診死者家屬，將發放10萬元（約2.8萬港元）慰問金；又新增延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制，讓受疫情影響還款困難的市民可申請緩繳或延遲3至6個月，期間免收違約金及循環利息。

對於演藝團體受疫情影響營運困難，新版紓困貸款方案對立案的財團法人及演藝團體，提供貸款額度最高600萬元（約168萬港元）及利息補貼等；另外，擁有台灣永久居留身份的2.7萬名外地人，也納入紓困申領對象。