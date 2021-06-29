《刺針》發表研究3至17歲　可接種與成人相同劑量新冠滅活疫苗

醫學期刊《刺針》周一（28日）刊出一份，由河北省疾病控制及預防中心人員進行的研究，顯示3至17歲的未成年人士可以接種，與成人相同份量的新冠滅活疫苗，參與研究的未成年人士，均未見有因疫苗而出現嚴重不良反應，反映未成年人對於疫苗亦有較高的耐受性。今次是全球首個相關安全性及免疫原性數據研究。

研究於去年10月31日至12月2日，及12月12日至12月30日分兩期進行，首階段有71名參加者；而第2階段有479人參加。實驗以雙盲方式進行，550人中有219人接種1.5微克由內地研發的科興疫苗；217人與成人一樣接種3微克；另外114人則被注射安慰劑。3組均有20至30%的參加者沒有出現任何不良反應，其他大部分不良反應均為輕微或普通；截至今年6月12日，只錄得一宗嚴重不良反應個案，由於患者屬接種安慰劑的組別，故與疫苗無關。

在首階段實驗，兩個劑量的組別參與者全數均發展出病毒抗體，而參與者較多的第2期實驗，1.5微克的組別就有96.8%參與者有抗體，3微克的組別則有100%；同時，按照年齡層劃分，3至5歲、6至11歲及12至17歲3組人士，在發展病毒抗體上的差異不大，超過93%的低劑量接種者有病毒抗體，高劑量者則同樣全數發展出抗體，比起所有年齡層的平均免疫反應高。

研究反映，疫苗對於3至17歲的兒童及青少年相當安全，及有高耐受性；而接種與成人相同劑量的參與者，對於病毒的免疫能力較之1.5微克的高，可支持未來為兒童及青少年注射疫苗的研究。實驗由北京科興中維生物技術公司總經理高強，及河北省疾病控制及預防中心人員等共15名中國研究人員進行。