房委會已批374宗長者寬敞戶免租申請　僅77戶接受編配

輪候公屋時間延長至5.8年，上樓難度愈來愈大，房委會早前推出公共租住屋邨長者寬敞戶終身全免租金計劃，凡70歲或以上全長者寬敞戶、即所有居住成員均年逾70歲者，如申請調遷至面積合適的單位，便可享有終身全免租金，同時可獲發放住戶搬遷津貼。截至今年5月底，房委會共批出約374宗申請，但僅得77戶已接受編配。

由於某些公屋住戶家庭成員遷出或離世後，現時部分公屋戶成員的居住面積或會超逾既定標準，為了善用資源，房屋委員會於2019年12月推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，並於去年12月將計劃恒常化及擴大涵蓋範圍。根據運輸及房屋局向立法會房屋事務委員會提供文件，截至今年5月底，約有2.1萬個70歲或以上全長者寬敞戶符合申請資格。文件指出，居於一型設計長者住屋的70歲或以上全長者戶有約350個，而居於無獨立設備「改建一人單位」則分別約有140個。

此外，房委會每年會預留300個單位的配額，以先到先得方式編配，合資格的長者寬敞戶可獲最多3次位於原邨或同一個區議會分區內的房屋編配。