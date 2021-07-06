珠江流域規劃新禁採區域　年均採沙量限制544萬噸

內地近期嚴打非法採沙行為。內媒周二（6日）報道，為加強河湖水域有效保護及強化河道採沙活動監管，水利部近日批覆《珠江流域重要河段河道採砂管理規劃（2021―2025年）》（下稱《規劃》），對上述流域劃定58個禁採河段，又規定範圍內的每年採沙總量，須控制在544萬噸內。

《規劃》提到的珠江流域範圍為西江、北江、東江幹流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盤江、黃泥河、曹渡河及都柳江省（自治區）界重點河段，總長度2,922公里，涉及雲南、貴州、廣西、廣東四省及自治區）。58個禁採河段總長度2,352.71公里，另設定17個可採區域，總面積達30.05平方公里，其餘河道區域皆劃定為保留區。

有關《規劃》又提到，在珠江水利委員會及相關水行政主管部門調查及評價珠江流域重要河段採沙現狀的基礎上，當局綜合分析河勢穩定、防洪、供水、通航等對河道採沙的限制和要求，充分考慮規劃河段來水來沙條件和泥沙補給情況，從而以科學劃定採沙分區，提出年度採沙控制總量及分配規劃，明確河道採沙管理及規劃實施意見。另將要求有關部門加強採沙管理措施，做好實施情況監督檢查，確保規劃能夠順利執行。