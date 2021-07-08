台今增18宗本土確診　疫情三級警戒再延長

台灣的行政院周四（8日）宣布，全台三級疫情警戒將再延長至7月26日，但部分民生消費產業、餐飲的防疫措施可有條件放寬。另外，台灣同日新增18宗本土確診病例及3宗境外輸入病例，同日新增3人病亡。

流行疫情指揮中心表示，新增的本土病例為8男、10女，年齡介乎未滿5歲至60多歲，個案中台北市佔最多，有12宗；其次為新北市6宗。同日新增死亡病例為2男、1女。至今全台累計15,149人確診，當中718人病亡。

衞福部周四在行政院就疫情作專案報告，指出社區感染風險猶存，指揮中心建議先維持三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式有條件鬆綁，並形容為「微解封」；建議獲行政院同意通過。

指揮中心隨即公布各行業「微解封」的指引，可有條件放寬措施的場外包括，部分戶外及室內區域，如風景區、遊樂園區、學校操場、美術館及博物館等。另外，各餐飲場所、9人以下的小型旅行圑，及運動場亦可放寬措施，惟不包括游泳池。上述各場所須進行實名登記、人流管制，訪客應維持社交距離，除飲食時間外，全程須戴口罩等。