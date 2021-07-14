華偵察船逼近澳洲　監視7國聯合軍演

澳洲、美國、加拿大、日本、南韓、新西蘭和英國，周三（14日）起至本月31日在澳洲東部等周邊海域舉行「2021護身軍刀演習」，被指針對中國。澳洲國防部長達頓周三證實，中國海軍815G型電子偵察船天王星號正駛向澳洲東岸，澳方正密切監視。外界認為天王星號匿蹤接近澳洲，是為了監視護身軍刀演習。

達頓表示，他們注意到天王星號正經過托雷斯海峽（Torres Strait），向澳洲東部海域航行，澳洲國防軍已密切監視了多天，作為澳軍更大範圍監控工作的一部分。他指，澳方早已預計到在護身軍刀演習期間，會有同等級的解放軍船隻駛近區內，澳軍已準備好等它出現。

達頓透露，在2017年及2019年的護身軍刀演習期間，亦有類似等級的船艦出現，相信今年演習將跟往年一樣，不會因天王星號的出現而受影響。他強調，澳洲尊重所有國家在國際海域和空域行使航行和飛行自由，亦期望得到對等的尊重，此言被指是針對中國。

澳媒引述一名澳洲國防部官員指，天王星號料於周五（16日）抵達澳洲東岸附近海域，以監視護身軍刀演習；又指天王星號刻意保持低調，全面啟動排放控制，只在國際海事法規定的必要情況下，才回應或發出信號。