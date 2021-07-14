國家反恐辦︰2014年至今破1900多個暴恐團夥　拘逾1.4萬人

公安部周三（14日）在北京召開新聞發布會，國家反恐辦副主任、公安部反恐怖局副局長吳鑫透露，從2014年起，全國共搗毀1,900多個暴恐團夥，拘捕超過1.4萬名涉案人員，繳獲2,000多枚爆炸裝置；截至目前，內地已連續4年多未曾發生暴恐案事件。

吳鑫指出，暴恐分子曾在新疆等地製造數千宗暴恐案件，造成大量無辜群眾被害。為嚴厲懲治恐怖活動，國家反恐怖工作領導小組從2014年起，在全國範圍內展開嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動，對恐怖活動組織和人員主動出擊，凡「恐」必打、露頭就打、依法嚴懲，取得顯著成效，把絕大多數恐怖活動摧毀在預謀階段、行動之前。公安機關將始終保持對暴恐活動的嚴打高壓態勢，鞏固反恐怖工作的主動局面，堅捍衞國家安全、公共安全和人民生命財產安全。

在會上，有記者就「維吾爾特別法庭」提問，國家反恐辦副主任、公安部反恐怖局局長劉雲峰指出，所謂的「維吾爾特別法庭」聽證會完全是一場預設結果的鬧劇，是一群騙子的舞台、反華者的秀場；其最大資助者是鼓吹分裂思想、煽動恐怖活動的「東突」及「世維會」，其中「世維會」頭目多里坤·艾沙是中國第一批公布認定的恐怖活動人員，也曾是國際刑警組織紅通對象，「證人」中不但有被通緝的刑事逃犯，還有冒充警察的騙子。

另對於美國前國務卿蓬佩奧去年10月宣布撤銷此前把「東伊運」認定為恐怖活動組織的決定，吳鑫回應指，「東伊運」是聯合國安理會列名的恐怖活動組織，是「東突」恐怖勢力中最具危害性的恐怖活動組織之一，自成立以來，曾在新疆實施多宗暴力恐怖襲擊案，造成重大人員傷亡和財產損失。他批評，美方有關決定是把反恐「政治化」、「工具化」的又一表現，實質是為虎作倀，妄圖以疆制華、以恐遏華，中方堅決反對，將一如既往堅決打擊「東伊運」等恐怖勢力。