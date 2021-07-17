疫下高雄廟宇首「微解封」　信眾搶頭炷香

台灣新冠疫情持續放緩，周二（13日）起全台可以「微解封」，周六（17日）迎來第一個周末。台灣的副總統賴清德在社交網表示，微解封並不是已解封，疫情防守進入最後關頭，呼籲民眾再堅持一下。高雄市政府民政局核准鳳山區五甲龍成宮周六微解封，成為當地首例，多名信眾早上搶頭炷香。

高雄市民政局表示，全台三級警戒延長至本月26日，宗教團體如有必要開放場所，可擬訂「宗教場所防疫計劃」，獲主管機關同意後適度開放予民眾進入。鳳山區五甲龍成宮率先提出申請並獲審查通過，根據廟內空間核定容納人數最多為60人，各人保持9米社交距離。

當局表示，另有旗山區天后宮附屬福德祠、新興區財團法人高雄市中華基督教浸信會文化堂、三民區慈天宮、玉皇宮、苓雅區高雄意誠堂關帝廟等團體已提出防疫計劃，市政府正在依次審查，只要符合內政部防疫指引，相關宗教場所亦將開放予信眾入內參拜。

賴清德周五（16日）在Facebook發文指，本周末是實施適度鬆綁部分措施的第一個假期，很多民眾或會外出，但提醒他們進出已開放的景點和場館時，仍要戴好口罩及保持社交距離，遵守禁止群聚、實名登記等規定。