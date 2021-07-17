美卿指中港官員損害民主體制　致香港營商環境惡化

美國政府周五（16日）向美國企業發出勸喻（advisory），警告在香港營商及活動的風險，以及宣布制裁香港中聯辦7名副主任後，美國國務卿布林肯透過國務院發表聲明，指摘中國及香港官員損害香港民主體制，導致當地營商環境惡化。

布林肯指，香港實施《港區國安法》後，中國及香港官員在過去一年有系統地損害香港的民主體制，包括推遲選舉、取消民選議員資格、強迫官員宣誓效忠等；又指香港自2019年爆發示威至今，數以千計人士因反對政府政策被捕，記者亦因報道政府打壓示威者而被捕，批評港府利用政治動機打壓傳媒自由。他又指摘中國打破對香港50年不變和高度自治的承諾。

布林肯認為，香港的營商環境在過去一年惡化，在中國長年出現的法律、經濟、執行及聲譽風險不斷在香港普及，因此美國國務院與商務部、財政部及國土安全部發出勸喻。他強調，華府的措施發出明確訊息，就是會繼續為香港發聲，並向北京撕破諾言和打壓的行為問責。