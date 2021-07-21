降雨量超千年一遇　鄭州進入特大自然災難一級戰備狀態

河南省多地連日來受暴雨侵襲，其中省會鄭州市災情嚴重，市內多處水浸，逾千市民一度被困。鄭州因局部特大暴雨，市政府在周二（20日）深夜宣布即刻進入特大自然災難一級戰備狀態，這是中共建政以來，鄭州首次進入一級戰備狀態。

目前，駐鄭中國人民解放軍、武警消防部隊共計約2萬餘人已全員出動，分佈在黃河大堤、常莊水庫、尖崗水庫等重要區域，許昌、駐馬店等地駐軍與武警部隊的援軍已在趕往救災的路上。鄭州市呼籲請市民無事盡量減少外出，注意做好自我安全措施。

鄭州市氣象局指，從上周六（17日）晚上8時至周二（20日）晚上8時間，72小時內的降雨量達617.1毫米，相當於該市常年平均全年降雨量的640.8毫米，相當於72小時內下了以往一年的雨量，從氣候學角度而言，小時降水、日降水的概率，重現期通過分布曲線擬合來看，都是超千年一遇。

根據鄭州市氣象局梳理及總結，該市周二下午4時至5時間，1小時降雨量達到201.9毫米，從周一（19日）晚上8時至周二晚上8時間，單日降雨量552.5毫米，小時降水，單日降水均已打破自1951年鄭州建站以來60年的歷史紀錄。

河南省氣象台首席預報員張寧周二指出，由於西太平洋副熱帶高壓及大陸高壓分別穩定維持在日本海和中國西北地區，阻擋了上游系統移動，導致西風帶低值系統在華北、黃淮地區長時間維持；加上受深厚的東風急流及穩定的低渦切變影響，配合河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流的強輻合抬升效應，使強降水中心主要分布在河南省西部、西北部沿山地區，造成該省長時間降水。

張寧又預計，此次強降水將持續到周三（21日）晚上，強降水集中區域仍是在豫西北及豫中一帶，降水量能達到100到250毫米，局部300到400毫米。