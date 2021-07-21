離婚開庭前女子遭夫刺死　生前曾多番報案無果

內媒周二（20日）報道，湖南湘鄉一名女子早前申請與丈夫離婚，結果在本月10日被丈夫在街上用刀刺死。據報，該對夫婦去年開始分居並辦理離婚手續，而事發的數天後為開庭審理離婚的日子，而死者發現丈夫曾於本年3月發文指要殺害自己，但女子多番報案均未獲處理，最終釀成悲劇。

文希（化名）在上班途中，被丈夫謝小宇（化名）在路上從後捂住嘴巴，並用刀刺死。據悉兩人已結婚6年，死者表弟周先生透露，謝小宇染有賭癮，且有酗酒的惡習，曾在3年前賭博輸掉過百萬元，因而欠下賭債，更利用文希的手機借貸；謝小宇又在婚後2年，開始因賭博輸錢或酒後毆打文希，毆打頻率更在其後漸增。

直到去年文希搬回與父母同住，離開謝小宇，並向當地法院提出離婚申請，原定於7月中旬開審，相信法院將判雙方離婚。但謝小宇在3月4日於微博發文，預告將會殺人並自殺，文希看到貼文數天後向派出所報案，但未見警方有所行動。

周先生表示，文希多番報警求助，但謝小宇並未因家暴或預告殺人而受罰，對此感到不解，同時不能接受結果。內媒記者周一（19日）向文希報案的派出所及湘鄉市公安局查詢，但對方均未有回應事件。