美澳軍演阻敵艦入太平洋海域　針對中國意味濃

中美關係緊張之際，美國、澳洲主導的「護身軍刀」聯合演習在澳洲昆士蘭省沿海舉行，有1.7萬人參與。美軍報章《星條旗報》周二（20日）報道，由美澳士兵混合組成的炮兵特遣隊，在演習模擬一旦爆發衝突，運用M142高機動火箭系統（HIMARS）及M777榴彈炮，阻止敵方軍艦進入太平洋海域，含有針對中國的意味。

炮兵特遣隊負責火力支援，裝備包括美國陸軍、海軍陸戰隊的HIMARS；以及美軍陸戰隊、澳洲陸軍的M777榴彈炮。在周日（18日）演習中，炮兵特遣隊在肖爾沃特灣練習區域，以HIMARS及M777榴彈炮狂轟目標。美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號、陸戰隊AH1眼鏡蛇攻擊直升機，分別從海上及空中配合攻擊。澳洲皇家空軍F/A18超級大黃蜂戰機，亦從空中投擲1,000磅炸彈空襲。

美軍陸戰隊周一（19日）演習時，向一個沿海島嶼發射一枚全球定位系統導引火箭，結果擊中目標。此外，美軍陸戰隊亦在演習中透過偽裝及減少發出電子信號，騙過飾演敵方的澳洲陸軍，成功隱藏裝備及展開行動。

炮兵特遣隊由駐守日本沖繩的美軍陸戰隊第12團第3營指揮，營長萊蒙斯（Roe Lemons）中校表示，特遣隊可從駐守地點向250公里外目標開火；在美澳兩軍的C17環球霸王運輸機、C130J運輸機支援下，增加火力覆蓋區域，更把部隊及裝備運往昆士蘭省偏遠基地，活動範圍等於美國佛羅里達州海岸線長度。

萊蒙斯指，沖繩基地處於敵方武器攻擊區域，美軍陸戰隊一直練習遠征基地作戰，即在遠離現有設施的前哨作戰；現時致力建立小型遠征基地，並利用HIMARS等武器控制及封鎖海域。

前澳洲助理國防部長巴貝奇（Ross Babbage）稱，盟軍炮兵可瞄準海上船隻，並與飛機和艦隻協調，以最佳武器攻擊特定目標。美國及澳洲部隊已做好準備，抵禦中國對日本、台灣及菲律賓島鏈的侵略行動。